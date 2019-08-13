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Форум «За ЗОЖ» пройдет в Псковской области

Форум «За ЗОЖ» должен стать точкой отсчета кампании по разработке методики и методических материалов в сфере борьбы за ЗОЖ, а также борьбе с алкогольной и наркотической угрозами.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявил помощник митрополита Псковского и Порховского Тихона, координатор от Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы Николай Крутов сегодня, 20 августа, на пресс-конференции, посвященной Всероссийскому открытому профессионально-общественному форуму «За ЗОЖ» и волонтерам культуры.

Ожидается, что участниками круглых тематических столов станут губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Патриаршего совета по культуре, сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы Леонид Варламов и митрополит Псковский и Порховский Тихон, а также представители общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело».

Всероссийский открытый профессионально-общественного форум «За ЗОЖ» будет проходить с 23 по 25 августа в Псковской области. Планируется, что его участниками станут свыше 500 человек, представляющих более 60 субъектов Российской Федерации.

По словам Николая Крутова, с докладами и мастер-классами выступят представители образовательных, религиозных, общественных и научных организаций тематической направленности, поддерживающих здоровый образ жизни, представители научных учреждений системы образования и здравоохранения Российской Федерации.

«В ходе форума ожидаются масштабные дискуссии, хочется отметить, что будет проводиться трансляция форума во все заинтересованные регионы», - сообщил Николай Крутов.

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