Культура

Проект музейщиков «Михайловского» вышел в полуфинал Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел»

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» с проектным предложением «Хлебное место» вышел в полуфинал IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, идея проекта выросла из строк поэта об «овинах дымных и мельницах крылатых» и из истории псковских пушкинских мест, в частности - из истории мельничного дела в Опочецком уезде Псковской губернии.

«По данным из бюллетеня «Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел» в 1885 году в Опочецком уезде Псковской губернии значится 21 мельница, точнее - двадцать водяных мельниц и одна ветряная. Это значительно больше, чем в соседних уездах, и это означает, что «хлебное дело» было одним из ведущих в этих местах», - рассказывает руководитель проекта, руководитель службы массовых музейных мероприятий музея-заповедника «Михайловское» Наталья Виноградова. Сейчас в Пушкинском Заповеднике, в музейном комплексе в деревне Бугрово, восстановлена и работает - и по прямому назначению, но более всего, конечно, как объект активного экскурсионного показа - старинная водяная мельница. Однако «хлебная история» может работать еще плодотворнее, на развитие всего района, - убеждены в музее.

В проектном предложении музейщиков заявлены экспедиция «Хлебный путь» (поиск, описание и фотофиксация мест бытования мельниц в XIX веке, исследование исторических и архивных материалов, опросы местных жителей, проч.) и составление карты «Хлебное Пушкиногорье»; разработка мастер-классов по изготовлению домашнего хлеба и пирогов, и также музейных уроков «От сохи до каравая»; фестиваль «Хлебные субботы у мельницы» и многое другое.

Победители конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел» будут объявлены 15 мая 2019 года. Отметим, что его организаторы в этом году получили 1343 заявки, в полуфинал вышла 251 из них.

Программа «Культурная мозаика малых городов и сел» проводится с 2014 года. За это время Фонд Тимченко поддержал более 320 инициатив в 65 регионах России - сумма грантового пула превысила 160 млн рублей. Музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» уже становился победителем «Мозаики…» с проектом «Возрождение пушкинской фольклорной среды, или «Тетрадка псковских песен, записанных с голоса» (2014).