Культура

Бюст Пушкина работы немецкого скульптора будет передан в дар музею-заповеднику «Михайловское» в день рождения поэта

В рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры, в день рождения поэта в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» состоится открытие бюста поэта, который дарит музею-заповеднику Немецкое Пушкинское общество. Информация об этом, среди других предложений в праздничную программу, была сегодня доведена до участников совещания по подготовке и проведению дней поэзии под руководством советника президента Российской Федерации Владимира Толстого.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, автор бюста - немецкий скульптор и художник Анна Франсиска Шварцбах. Художница серьезно занималась изучением автопортретов поэта и известных его портретов. Над бюстом Пушкина она работала в 2015-2016 годах, в большей степени опираясь, по собственному признанию, именно на автопортреты. В 2017 году три пушкинских бюста были изготовлены известной немецкой фирмой художественного литья «Lauchhammer Kunstguss GmbH&Co KG» в городе Лауххамере. Сейчас один из них находится в Российском центре науки и культуры в столице Германии, второй - в Потсдаме.

В настоящее время сотрудники российского посольства в Берлине, отметили в заповеднике, помогают доставить бюст А.С. Пушкина из Германии в Россию. В музее предполагают, что на церемонию его дарения в «Михайловское» приедут представители Немецкое Пушкинское общество во главе с его лидером, графиней Клотильдой фон Ринтелен, праправнучкой Пушкина.