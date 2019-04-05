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Культура

65-е заседание археологического семинара пройдет в Пскове с 16 по 18 апреля

13.04.2019 12:59|ПсковКомментариев: 0

С 16 по 18 апреля в Пскове состоится 65-е заседание археологического семинара имени академика В.В.Седова «Археология и история Пскова и Псковской земли». Организаторами семинара выступают Археологический центр Псковской области, Псковский археологический центр и Псковский государственный музей-заповедник.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по охране объектов культурного наследия, в программу семинара включено более 50 докладов по археологии и истории Северо-Запада России и соседних территорий. Их авторы – исследователи из Санкт-Петербурга, Москвы, Твери, Пскова, Великого Новгорода, Минска (Белоруссия), Вильнюса (Литва), Риги (Латвия)

С программой семинара можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Напомним, что семинар основан ученым мирового класса, заведующим отделом полевых исследований Института археологии Российской академии наук, доктором исторических наук, профессором, действительным членом РАН  Валентином Васильевичем Седовым (1924 – 2004) в 1980 году и носит его имя. На сегодняшний день является одним из наиболее заметных регулярных форумов по изучению археологического прошлого. Практически с самого начала приобрел статус международного.

Теги: #археологи
Источник: Псковская Лента Новостей
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