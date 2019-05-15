Культура

«Пиром человеческих страстей в одном действии» откроют театральный фестиваль «Михайловское 2019» кукольники из Перми

Традиционный Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019» откроется в Государственном Пушкинском Заповеднике в канун дня рождения поэта. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в первый день фестиваля, 5 июня, в его программе будет два события, и первое из них по времени - чтецкая программа «Читаем стихи Пушкина», силами будущих актеров, студентов курса Владимира Рецептера в Российском государственном институте сценических искусств (музей-усадьба «Михайловское», 12.00). Вечером «Михайловское 2019» торжественно откроют в Научно-культурном центре Пушкинского Заповедника спектаклем «Маленькие трагедии. Пир человеческих страстей в одном действии», поставленном в пермском Театре кукол «Туки-Луки».

Сцена из спектакля «Маленькие трагедии» театра «Туки-Луки» (для публики старше 16 лет). Фото с официальной страницы труппы в социальной сети.

Всего же в афишу фестиваля, который продлится до 11 июня включительно, вошли спектакли и моноспектакли (в том числе в эстетике «стендап-шоу»), чтецкая программа и шоу кукол-марионеток, управляемых артистами на ходулях, ряд творческих встреч. Со своими работами по произведениям Шекспира, Фонвизина, Карамзина, Пушкина, Лескова на сценические площадки «Михайловского 2019» выйдут актёры и труппы трёх театров из Санкт-Петербурга, а также Перми и Алма-Аты (Республика Казахстан).

В музее напомнили, что Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское» пройдет в Святогорье уже в пятый раз. Третий год подряд этот «театральный съезд» коллективов, работающих с молодежью или для молодого зрителя, под эгидой Министерства культуры Российской Федерации проводят Государственный Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге (художественный руководитель — народный артист России, лауреат Госпремии РФ Владимир Рецептер) и Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». В разные годы в фестивале участвовали профессиональные и любительские труппы из разных уголков России, в том числе и из таких географически отдаленных от Пушкинских Гор городов как Тюмень или Ижевск, а также из Испании и Эстонии.