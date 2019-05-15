Культура

В московском парке открылась выставка фотографий о Псковской области

В московском парке «Красная пресня» открылась фотовыставка достопримечательностей Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, мероприятие состоялось в рамках Дней Псковской области в Москве в четверг, 23 мая.

На 30 фотографиях известных псковских фотографов представлены памятники природы, объекты исторического наследия и крупные событийные мероприятия региона. «Эта выставка символизирует богатство нашего края и знакомит посетителей с самыми яркими и значимыми объектами. Она призвана пробудить интерес москвичей и гостей столицы к Псковской земле и пригласить их к нам в гости», — сказала на открытии первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

Заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Иван Петров выразил уверенность в том, что фотовыставка вызовет у москвичей всех возрастов неподдельный интерес. «Я уверен, что все, кто посетит ее в ближайшие две недели, с удовольствием приедут в ваш регион, чтобы насладиться его культурой, прикоснуться к красотам и проникнуться историей», — сказал он и добавил, что есть идея показать выставку в других местах Москвы, чтобы как можно больше жителей столицы смогли с ней познакомиться.

Экспозиция будет доступна для посещения две недели. На фотоработах можно увидеть Псковский кремль, Изборскую крепость, музей-заповедник «Михайловское» в Пушкинских Горах, монастыри Псковщины и самые популярные фестивали. Авторы работ — Андрей Кокшаров, Роман Дмитриев, Светлана Саух, Елена Смирнова, Дмитрий Мержанов, Александр Ануфриев.

Дни Псковской области в Москве проходят в соответствии с договоренностями, достигнутыми между губернатором региона Михаилом Ведерниковым и Мэром Москвы Сергеем Собяниным. Ключевые мероприятия деловой программы — подписание двусторонней Программы сотрудничества и выставка-презентация инвестиционного, промышленного и туристического потенциала региона в Торгово-промышленной палате РФ.