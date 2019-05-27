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Культура

Стала известна программа Дней Пушкинской поэзии и русской культуры

28.05.2019 18:36|ПсковКомментариев: 0

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры объединят десятки мероприятий, которые пройдут с 5 по 12 июня на двух основных площадках: в Пскове и Пушкинских Горах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, в юбилейный год 220-летия со дня рождения А.С. Пушкина программа праздника будет включать поэтические вечера, выставки, спектакли, концерты, пленэры, литературные чтения и многое другое. В Псковской области соберутся признанные мастера и деятели российской культуры, исполнительского, театрального, музыкального, изобразительного искусств, музейного дела.

День рождения А.С. Пушкина, 6 июня, начнется традиционно - с литии и возложения цветов к могиле поэта в Святогорском монастыре и памятной церемонии у памятника Пушкина в Пскове. В этот же день в Пушкинских Горах начнет работу научно-практическая конференция «А. С. Пушкин и русская культура. История и современность русского языка», в ходе которой сразу в нескольких районах области будут организованы круглые столы, педагогические мастерские и дискуссионные клубы.

Основной день празднеств намечен на субботу, 8 июня. В Михайловском, на поэтической поляне развернутся театральные, поэтические, музыкальные, ремесленные, развлекательные площадки. Кроме того, различные творческие коллективы выступят в этнодеревне Зуево, а вечером будет развернута сцена на воде в деревне Бугрово. В этот же день будет представлена сценическая композиция «Пушкин. Метаморфозы. Поэт и поэзия» с участием актера, кинорежиссера, продюсера Федора Бондарчука.

В рамках Дней Пушкинской поэзии и русского языка с 5 по 11 июня пройдет Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».

Напомним, в этом году по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и митрополита Псковского и Порховского Тихона Всероссийский пушкинский праздник поэзии переименован в Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. В этом году праздник пройдет в новом, обновленном формате.

Художественный руководитель - заслуженный деятель искусств Российской Федерации, директор «Имперского русского балета» Гедиминас Таранда.

Дни Пушкинской поэзии и русского языка проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Администрации Псковской области. Официальный партнер праздника ПАО «Сбербанк».

Программа Дней Пушкинской поэзии и русской культуры

 

День России

05 июня 2019 года

12.00

Фестиваль молодежных театров «Михайловское - 2019». Читаем стихи Пушкина

 

Студенты Российского государственного института сценических искусств.
Курс В.Э. Рецептера
Музей-усадьба «Михайловское». Площадка за «Домиком няни»

18.15

Фестиваль молодежных театров «Михайловское - 2019»

 

Торжественное открытие фестиваля А. С. Пушкин. «Маленькие трагедии». Театр кукол «Туки-Луки» (Пермь)
Большой зал. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника

06 июня 2019 года

Пушкинский день России

День русского языка

220 лет со дня рождения А.С.Пушкина

Псков

11.00

Церемония возложения цветов к памятнику
Летний сад, памятник «Пушкин и крестьянка»

 

11.00

Научно-практическая конференция «А.С. Пушкин и русская культура. История и современность русского языка».

 

Круглые столы, дискуссионные клубы, педагогические мастерские в Пскове, Великолукском, Бежаницком,  Плюсском районах

 

Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, Комитет по образованию Псковской области, ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий», Псковский государственный университет, Научно-образовательный союз «Родное слово», АНКО «Пушкинский образовательный Центр»

12.00

Познавательная программа «Дивных сказок мир незримый …»

 

Дошкольные и школьные образовательные учреждения города Пскова

 

 

12.30

Подведение итогов городской образовательной акции «Чистый город - хорошая речь»
Псковский государственный университет (пл. Ленина, 2)

Пушкинские Горы

12.00

Лития на могиле А.С.Пушкина

Церемония возложения цветов к могиле А.С.Пушкина
Свято-Успенский Святогорский монастырь

 

 

14.00

Фестиваль молодежных театров «Михайловское - 2019»

 

А.С.Пушкин. «Барышня-крестьянка». Театр кукол «Туки-Луки» (Пермь)
Малый зал. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника

15.30

Открытие выставки одного предмета из собрания Псковского музея-заповедника

 

Музей-усадьба «Михайловское». Дом-музей А.С. Пушкина

16.30

Церемония дарения Пушкинскому Заповеднику Немецким Пушкинским Обществом бюста А.С.Пушкина.

 

Музей-усадьба «Михайловское». Выставочный зал «Льнохранилище»

18.30

Фестиваль молодежных театров «Михайловское - 2019»

 

А.С.Пушкин «Капитанская дочка».

Театр «Пушкинская школа» (Санкт-Петербург)

Большой зал Научно-культурного центра Пушкинского Заповедника

07 июня 2019 года

Псков

11.00

Познавательно-развлекательная программа для детей
«В волшебной Пушкинской стране»

 

Дошкольные и школьные образовательные учреждения города Пскова

11.00 – 21.00

Литературно-поэтические чтения с участием актеров, поэтов, жителей и гостей города

 

Улица Пушкина, амфитеатр на набережной реки Великой

Пушкинские Горы

11.00

Научно-практическая конференция «А.С.Пушкин и русская культура. История и современность русского языка».

Пленарное заседание в Пушкинских Горах

 

Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, Комитет по образованию Псковской области, ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий», Псковский государственный университет, Научно-образовательный союз «Родное слово», АНКО «Пушкинский образовательный Центр»

11.00

«Пушкинские юбилеи 1899-1949»

Открытие выставки из фондов Пушкинского Заповедника   и Литературного музея Пушкинского Дома

 

Музей-усадьба «Михайловское»,

выставочный зал «Льнохранилище»

11.40

«Пушкин на каждый день». Презентация книги В.Я. Курбатова

 

Музей-усадьба «Михайловское», выставочный зал «Льнохранилище»

14.00

Фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019»

«Люди и птицы». Театр кукол «Туки-Луки» (Пермь)

 

Площадка перед Научно-культурным центром

16.30

Фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019»

Творческая встреча с В.Э. Рецептером

 

Зал Президиума. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника

18.30

Фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019»

Д.И. Фонвизин «Недоросль».

Театр «Пушкинская школа» (г. Санкт-Петербург)

 

Большой зал. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника

08 июня 2019 года

Псков

10.00 – 16.00

Книжно-иллюстративная выставка «И в новом веке Пушкин с нами…».
Работа кинозалов с программой «Пушкинское Лукоморье»

 

Библиотеки города Пскова

17.00 – 18.30

Творческий проект «Знай наших» для обычных людей и малоизвестных коллективов на народной сцене у «свободного микрофона».

Свободное чтение произведений А.С. Пушкина

 

Летний сад, памятник «Пушкин и крестьянка»

Пушкинские Горы

11.00

Лития на могиле А.С. Пушкина

Церемония возложения цветов к могиле А.С. Пушкина

 

Свято-Успенский Святогорский монастырь

12.00

Парад участников и гостей праздника.

Торжественное открытие Дней пушкинской поэзии и русской культуры на поляне с. Михайловское

 

Церемония специального гашения знаков почтовой оплаты

Сценическая композиция «Пушкин. Метаморфозы. Поэт и поэзия» с участием актера, кинорежиссера, продюсера Федора Бондарчука

 

Открытие и презентация Международного эпистолярного конкурса «Семьи моей обитель» с участием учредителей конкурса – Пушкинского Заповедника, Псковского отделения Союза писателей России, Почты России.

 

Сельцо Михайловское, поэтическая поляна

Работа сценических площадок: историческо-литературная, классическая сцена, гусарская, театральная сцены, а также творческая площадка в этно-деревне Зуево и сцена на воде в деревне Бугрово. 

09 июня 2019 года

Псков

16.00

Закрытие Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Показ музыкального спектакля «Евгений Онегин»

 

Большой концертный зал Псковской областной филармонии

Пушкинские Горы

16.00

Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».

Творческая встреча с главным редактором  журнала «Звезда» Я.А. Гординым

 

Зал Президиума. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника

18.30

Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».

Премьера. Моноспектакль. У. Шекспир «Гамлет».

Театр «Пушкинская школа» (Санкт-Петербург)

 

Малый зал. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника

10 июня 2019 года

13.00

Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».

Видеопоказ спектакля «Руслан и Людмила».

Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр»

 

Выставочный зал. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника

16.00

Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».

Творческая встреча с В.Я. Курбатовым

 

Зал Президиума. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника

18.30

Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».

Н.С. Лесков «Левша».

Санкт-Петербургский Городской театр (Санкт-Петербург)

 

Большой зал. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника

11 июня 2019 года

16.30

Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».

Творческая встреча с директором Пушкинского Заповедника Г.Н. Василевичем

 

Зал Президиума. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника

18.30

Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».

Н.М.Карамзин. «Бедная Лиза» Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева (г. Санкт-Петербург).

Торжественное закрытие фестиваля

 

Большой  зал. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника

12 июня 2019 года

16.30

День России

Концерт скрипичной музыки.

Иван Долгунов (г. Москва)

 

Музей-усадьба «Михайловское». Выставочный зал «Льнохранилище»
Теги: #Пушкинский фестиваль #Пушкинские Горы #пушкинский заповедник #Пушкинский праздник поэзии
Источник: Псковская Лента Новостей
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