Культура

Стала известна программа Дней Пушкинской поэзии и русской культуры

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры объединят десятки мероприятий, которые пройдут с 5 по 12 июня на двух основных площадках: в Пскове и Пушкинских Горах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, в юбилейный год 220-летия со дня рождения А.С. Пушкина программа праздника будет включать поэтические вечера, выставки, спектакли, концерты, пленэры, литературные чтения и многое другое. В Псковской области соберутся признанные мастера и деятели российской культуры, исполнительского, театрального, музыкального, изобразительного искусств, музейного дела.

День рождения А.С. Пушкина, 6 июня, начнется традиционно - с литии и возложения цветов к могиле поэта в Святогорском монастыре и памятной церемонии у памятника Пушкина в Пскове. В этот же день в Пушкинских Горах начнет работу научно-практическая конференция «А. С. Пушкин и русская культура. История и современность русского языка», в ходе которой сразу в нескольких районах области будут организованы круглые столы, педагогические мастерские и дискуссионные клубы.

Основной день празднеств намечен на субботу, 8 июня. В Михайловском, на поэтической поляне развернутся театральные, поэтические, музыкальные, ремесленные, развлекательные площадки. Кроме того, различные творческие коллективы выступят в этнодеревне Зуево, а вечером будет развернута сцена на воде в деревне Бугрово. В этот же день будет представлена сценическая композиция «Пушкин. Метаморфозы. Поэт и поэзия» с участием актера, кинорежиссера, продюсера Федора Бондарчука.

В рамках Дней Пушкинской поэзии и русского языка с 5 по 11 июня пройдет Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».

Напомним, в этом году по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и митрополита Псковского и Порховского Тихона Всероссийский пушкинский праздник поэзии переименован в Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. В этом году праздник пройдет в новом, обновленном формате.

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Художественный руководитель - заслуженный деятель искусств Российской Федерации, директор «Имперского русского балета» Гедиминас Таранда.

Дни Пушкинской поэзии и русского языка проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Администрации Псковской области. Официальный партнер праздника ПАО «Сбербанк».

Программа Дней Пушкинской поэзии и русской культуры

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