Культура

Пушкинский праздник поэзии переименовали в Дни Пушкинской поэзии и русской культуры

Утверждено новое название Пушкинского праздника поэзии, который ежегодно проходит в Пушкиногорье в первые дни июня. Теперь праздник будет называться - Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, новое название мероприятия утверждено сегодня, 11 апреля, на совещании по подготовке и проведению Дней Пушкинской поэзии и русской культуры под руководством советника президента Российской Федерации Владимира Толстого. Оно состоялось в Научно-культурном центре Пушкинского музея-заповедника.

Участниками совещания стали губернатор региона Михаил Ведерников, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель проекта, руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда, представители федеральных профильных ведомств, митрополит Псковский и Порховский Тихон, директор музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич, руководители профильных комитетов и другие приглашенные. Они обсудили проект концепции празднования и предложения по наполнению афиши праздничных мероприятий.

В первую очередь собравшиеся утвердили новое название праздника - Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. По задумке организаторов, это позволит расширить палитру культурного события, и помимо традиционной афиши, посвященной творчеству великого поэта, литературе и русскому языку, провести мероприятия с участием признанных мастеров и деятелей российской культуры и исполнительского, театрального, музыкального и изобразительного искусств, музейного дела. Приоритетом станет формирование духовных и нравственных ценностей, популяризация российской культуры и истории.

«Пушкинский праздник поэзии - это место встречи пушкинистов всей страны, площадка для дискуссий начинающих и состоявшихся литераторов, любимый семейный праздник для жителей Псковской области. Это объективно событие федерального уровня и для того, чтобы провести его качественно, необходимо делать это сообща», - подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников также отметил, что в 2019 году праздник совпал с рядом знаковых годовщин: 220-летием со дня рождения А. С. Пушкина, 200-летием со дня второго приезда поэта в село Михайловское и 450-й годовщиной основания Святогорского монастыря. «Все эти даты налагают на нас особую ответственность. Прежде всего, мы должны учесть опыт и традиции прошлых лет, а также требования современных реалий», - поставил задачу руководитель области.

Он напомнил, что в советское время праздник поэзии собирал до 80 тыс гостей, но в последнее десятилетие угас. В прошлом году праздник во многом был экспериментальным, что позволило вновь пробудить к нему интерес и собрать около 23 тыс посетителей. В этом году организаторы намерены использовать наработки прошлого года с добавлением новых форматов, площадок и миссий, при этом сохраняя традиции. Также решено анонсировать Дни пушкинской поэзии на Днях Псковской области в Москве.

«Мы можем и должны выйти на новый уровень. У нас амбициозные цели, которые в полной мере, конечно, могут быть воплощены только с поддержкой федерации. Поэтому мы должны утвердить смету мероприятия и договориться о том, чем может помочь каждое ведомство и министерство», - сказал губернатор и добавил, что существует договоренность о том, что постоянным партнером праздника станет ПАО «Сбербанк».

Владимир Толстой в свою очередь предложил «сверить часы» и обсудить сценарий события. Он согласился с тем, что необходимо создать «новое обрамление» празднику, но так, чтобы у поэзии осталась главенствующая роль. «Надо дать достойную трибуну современным писателям и поэтами. Хочется, чтобы праздник стал достойным самого Пушкина и его юбилейной даты», — сказал Владимир Толстой и предложил выйти на президента России с просьбой придать празднику федеральный статус с тем, чтобы в последующие годы получить на него федеральное финансирование.

В продолжение совещания видением праздника в 2019 году поделились владыка Тихон и художественный руководитель проекта Гедиминас Таранда.

Всероссийский Пушкинский праздник поэзии проходит на Псковской земле более 50 лет - с 1967 года. В числе его учредителей были Ираклий Андроников, Семен Гейченко, Павел Антокольский. В нем принимали участие самые известные поэты и писатели СССР, представители мировой литературы. На сегодняшний день праздник стал площадкой для популяризации богатейшего культурного наследия России, многовековых культурных традиций и неиссякаемого творческого потенциала.