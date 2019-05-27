Культура

Система внедрения рибейтов в Псковской области уже дает свои плоды - губернатор

Система внедрения рибейтов в Псковской области уже дает свои плоды. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, представляя отчет о деятельности администрации Псковской области в 2018 году на сессии Псковского областного Собрания.

«Еще год назад я сказал, что мы будем внедрять систему рибейтов. Она уже дает результаты – в Псковской области стартовали съемки фильма "Учености плоды" от студии "Ленфильм"», - подчеркнул он.

Также губернатор отметил, что в регионе продолжает осуществляться оснащение кинозалов в муниципалитетах. «Всего за последние два года было поддержано 9 заявок, каждая – на 5 млн рублей», - сообщил глава региона. Кинозалы, по его словам, открыты на базе муниципальных учреждений культуры в Порхове, Себеже, Опочке, Новосокольниках, Дно, Пушкинских Горах, Невеле, Острове, Печорах.