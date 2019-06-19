Культура

Заявка на включение памятников Пскова в список Всемирного наследия ЮНЕСКО будет рассмотрена в начале июля

Заявка на включение памятников Древнего Пскова в список Всемирного наследия ЮНЕСКО будет рассмотрена на сессии профильного комитета организации в начале июля. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Эксперты считают, что у Пскова есть реальные шансы. Однако нужно учитывать, что вместе с Россией заявки на включение в Список всемирного наследия подали еще около трех десятков государств. Рассмотрение заявок пройдет на сессии комитета ЮНЕСКО в Баку с 30 июня по 10 июля.

«Псков имел свою собственную архитектурную и художественную школу. Она формировалась постепенно. В нашем номинационном досье представлены памятники разного этапа формирования этой школы», - рассказала псковский историк Таисия Круглова.

Псковский ансамбль включает около десятка церквей в Мирожский, Снетогорском, Ивановском монастырях. Самый древний архитектурный памятник - Спасо-Преображенский собор - датируется XII веком. В нем до наших дней дней сохранилось почти 90% оригинальных фресок.

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Ранее экспертная комиссия ЮНЕСКО сформулировала ряд рекомендаций для российской стороны, в том числе по расширению существующей защитной зоны исторического центра Пскова.