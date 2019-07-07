Культура

Вера Емельянова о включении памятников Пскова в Список ЮНЕСКО: Была проведена колоссальная работа

Регион тщательно готовился к номинации включения культурных памятников Пскова в список ЮНЕСКО, была проведена колоссальная работа. Об этом заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова сегодня, 11 июля, на пресс-конференции по итогам заседания комитета ЮНЕСКО, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вера Емельянова напомнила, что 9 стран - членов комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО высказались за включение псковских храмов в список всемирного наследия.

«Русскому народу свойственно то, что отражено в псковской архитектуре», - подчеркнула спикер.

Вера Емельянова поблагодарила специалистов, имеющих отношение к работе над включением псковских памятников в список ЮНЕСКО.

Напомним, по итогам рассмотрения на 43-й сессии Комитета в Список всемирного наследия ЮНЕСКО включены десять церквей Псковской школы архитектуры: «Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря», «Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор», «Ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы», «Церковь Михаила Архангела с колокольней», «Церковь Покрова от Пролома», «Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда», «Церковь Георгия со Взвоза», «Церковь Богоявления со звонницей», «Церковь Николы с Усохи» и «Церковь Василия на Горке».