Культура

Ирина Голубева: Комиссия ИКОМОС ставит жесткие требования отбора культурных памятников для включения в Список ЮНЕСКО

Комиссия ИКОМОС ставит жесткие требования отбора культурных памятников для включения в Список ЮНЕСКО. Об этом сообщила заместитель председателя Псковского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Голубева сегодня, 11 июля, на пресс-конференции по итогам заседания комитета ЮНЕСКО, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам Ирины Голубевой, требования комиссии высоки как к номинациям, так и к объектам.

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Тихомирова добавила, что комиссия ИКОМОС приезжала в Псков, чтобы оценить состояние памятников, так как техническое состояние культурных объектов играет важную роль для включения в Список ЮНЕСКО. По словам Натальи Тихомировой, многие храмы Псковщины требуют реставрации.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова заверила, что администрация региона будет продолжать двигаться к увеличению псковского списка объектов всемирного наследия. Также первый заместитель губернатора подчеркнула, что каждому псковскому памятнику необходимо уделить особое внимание и представить их всему миру.

«Мы эту дорогу открыли, мы ее начали, и мы ее продолжим», - заявила Вера Емельянова.

Напомним, по итогам рассмотрения на 43-й сессии Комитета в Список всемирного наследия ЮНЕСКО включены десять церквей Псковской школы архитектуры: «Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря», «Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор», «Ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы», «Церковь Михаила Архангела с колокольней», «Церковь Покрова от Пролома», «Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда», «Церковь Георгия со Взвоза», «Церковь Богоявления со звонницей», «Церковь Николы с Усохи» и «Церковь Василия на Горке».