Культура

Под Псковом обнаружены арабские монеты Х века

Археологи обнаружили у деревни Горожане в Новосокольническом районе Псковской области арабские монеты - дирхемы, которые пролежали в земле не менее 1 тыс. лет. Открытие сделали волонтеры международной полевой археологической экспедиции, которая сейчас работает на территории региона в месте, где в древности располагалось поселение викингов, сообщаетТАССсо ссылкой на руководителя археологической экспедиции Александра Михайлова.

«Мы нашли остатки древнего поселения эпохи викингов, у нас впервые появляются элементы планировки и остатки построек. Это интересно и очень важно, потому что, несмотря на многолетнюю распашку, нам удалось работать на непотревоженном участке слоя. То, что видим мы сейчас, не видели тысячу лет. Встречаются арабские монеты, дирхемы, которые чеканились в государствах Арабского халифата до середины X века», - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что археологи уже обнаружили порядка З50 артефактов, относящихся к X веку. Среди находок - древние украшения, драгоценности и оружие. «Основная масса вещей - это бусы из стекла, камня. Это горный хрусталь, сердолик. И все эти бусы - вещи привозные из Византии, Средней Азии. Нашли также предметы быта, украшения, предметы вооружения. Этот богатый ассортимент вещей демонстрирует материальную культуру самого поселения и древней Руси», - пояснил руководитель археологической экспедиции.

По его словам, благодаря находкам ученые смогли установить, что основу экономики поселения викингов «составляла международная торговля и разнообразное ремесло, в первую очередь обработка черного и цветного металла». «Мы работаем в центральной части поселения эпохи викингов, открываем участки застройки, мы видим остатки домов, печей X века. Сейчас выходим на основание и будем разбираться со слоями, которые касаются самого начала поселения, то есть когда люди только-только появились, что они делали - мы сейчас изучаем наиболее ранние отложения», - уточнил Михайлов.

Археолог также добавил, что участие в работе летней полевой археологической экспедиции принимают волонтеры из разных регионов РФ, а также из Республики Беларусь и Эстонии. «Работа проекта стала возможной в том числе благодаря поддержке фонда "История Отечества", созданного при Российском военно-историческом обществе», - сказал ученый.

Археологи называют торгово-ремесленное поселение эпохи викингов у деревни Горожане уникальным памятником. По мнению ученых, на месте поселения хорошо сохранился «мощный культурный слой» X-XI веков, который за столетия не был разрушен застройкой или масштабными земляными работами. В месте поселения расположено большое количество вещей, связанных с торговлей, ремеслом, военным делом. На сегодняшний день это одно из наиболее богатых поселений X-XI века на Северо-Западе России.