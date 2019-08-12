Культура

Фарфоровую фигурку Роберта Гранта, кирпичи с сердцами и икону с гравировкой нашли археологи на улице Советской в Пскове

Сегодня, 12 августа, состоялась экскурсия на раскоп на улице Советской, 29 в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова рассказала, что основные раскопки были проведены в районе ТЭЦ, археологами исследовано порядка 4 тысяч кв. м.

Раскоп, где в данный момент ведутся работы, носит название Великоулицкий, на этом участке в ближайшее время планируется строительство нового дома.

«Этот участок города нам не слишком знаком, - пояснил археолог Сергей Салмин. - Данный раскоп интересен по целому ряду факторов: во-первых, мы уточняем свои представления о том, что было ранее».

Он подчеркнул, что Мстиславский раскоп изменил представление археологов об архитектуре древнего Пскова.

Сергей Салмин рассказал присутствующим о находках, обнаруженных на Мстиславском раскопе: это и полудрагоценный гранат, жернова от рудной мельницы, также был обнаружен очередной участок мощеной каменной дороги.

В этот году были обнаружены два погребения, выполненные по обряду сожжения.

На данном раскопе обнаружены постройки разновременные, ориентировочно XIX - середины XX века. Археологи обнаружили основание небольшой печи, предположительно, на этом месте находилась сторожка.

Также раскопано основание еще одной печи. Археологи надеются, что можно будет реконструировать ее общий облик, предположительно, данные архитектурные формы характерны для рядовых жителей города на рубеже XVI - XVII веков.

Сегодня на раскопе была найдена свистулька, черепки горшка для погребения праха, а также штемпель. Что на нем изображено, сказать трудно, пояснил Салмин. Данный штемпель ожидает реставрационных работ.

Интересной находкой является печатка, датируемая примерно XIV веком. По словам Сергея Салмина, печатка олицетворяет развитую деловую активность. Ей могли заверять документы и скреплять письма. В числе находок - фарфоровая фигурка Роберта Гранта, соответствующая иллюстрациям Жюля Верна, датируется примерно концом XIX века.

Также псковские археологи обнаружили кирпич с изображением сердец, чернильницу, перстень, малые печати, бусинки, подвеску с сбруи, различные подвески, кремень и кресало, нож, наконечник арбалетной стрелы, держатель фитильного оружия, пивную кружку конца XVII - начала XVIII века с кириллической надписью, бронзовая икона с чернью и тонкой гравировкой, на иконе изображен святой, с одной стороны он держит свиток, а что в его другой руке - неизвестно.

Отметим, что раскоп входит в комплекс раскопов, предваряющих строительство жилого комплекса на территории бывшей ТЭЦ. Площадь раскопа около 200 кв. м.

На сегодняшний день раскрыта деревянная застройка XVIII века, перекрытая пожаром 1788 года. Предположительно, к 15 августа должна быть открыта деревянная застройка XVI - начала XVII веков (возможно, более ранняя).