Культура

Два селища и могильник обнаружены археологами у деревни Залучье Куньинского района

Три памятника археологии было обнаружено в результате полевых археологических работ в деревне Залучье Куньинского района - два селища и могильник. Об этом сообщила начальник отдела Археологического центра Псковской области, руководитель археологической разведки в деревне Залучье Виктория Деркач сегодня, 15 августа, на пресс-конференции, приуроченной к Дню археолога.

Виктория Деркач отметила, что на данной территории были неоднократно зафиксированы грабительские раскопки. «Эта территория интересна не только для археологов, но и для черных копателей», - заявила археолог.

Виктория Дергач также рассказала о проблемах, с которыми столкнулись археологи на данном участке, - земли продаются под строительство жилых домов, и поэтому вести раскопки на данных участках не представляется возможным.