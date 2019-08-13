Культура

Выставка археологических находок из раскопок у палат Поганкина открылась в Пскове

Временная выставка археологических находок из раскопок у палат Поганкина открылась сегодня, 15 августа, в Псково-Изборском объединенном музее-заповеднике на улице Некрасова, 7. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, открытие выставки приурочено к Дню археолога.

С приветственной речью к зрителям обратился директор Псково-Изборского музея Александр Голышев. «То, что мы видим сегодня, - это фантастика. Многое потрясает», - отметил он.

Директор музея в шутку отметил, что, благодаря археологическим раскопкам, сегодня мы можем узнать, какая «крыша» была у палат Поганкина. Александр Голышев поблагодарил археологов за выставку и поздравил их с профессиональным праздником.

Сотрудник Псковского археологического центра Елена Яковлева пояснила, что сейчас организован традиционный обзор свежих находок археологов, настоящая выставка впереди. Она подчеркнула, что Палаты Поганкина известны не только в Пскове, но и далеко за его пределами. В 2019 году псковскими археологами проведены масштабные раскопки, их объем, по словам Елены Яковлевой, будет исчерпывающим.

Яковлева подчеркнула значимость находок, свидетельствующих о жизни, быте Поганкиных.

Она также поздравила псковских археологов с праздником и пожелала им «неиссякаемого интереса к настоящему и прошлому».

О найденных артефактах посетителям выставки рассказала сотрудник АНО «Псковский археологический центр», руководитель работ в «Музейном квартале» в Пскове Татьяна Ершова. «Данные находки открывают Поганкина как личность, и это незаурядная личность не только для Пскова 17 века, но и для всей России», - отметила археолог.

Самой уникальной находкой Татьяна Ершова считает письменный прибор, относящийся ко второй половине 17 века, - чернильницу, свечу и емкость для песка. Особый интерес представляет книжная застежка с Пегасом и пинцет ювелирный, стоит отметить, что на нем сохранились накладки серебра.

Специалист рассказала, что найденные вещи условно можно разделить на три группы: дом, дело, бытовые вещи.

Татьяна Ершова сообщила, что сейчас ведутся раскопки у торца поварни. В ходе работ был обнаружен так называемый «ледник», то есть холодильник 17 века. Работа на данном объекте только началась. Татьяна Ершова выразила надежду, что он «подарит удивительные находки».

Отметим, что на выставке также был представлен стенд с вещами, найденными на раскопках, но относящимися к времени Великой Отечественной войне. В то время в доме Поганкина располагались немецкие офицеры. Археологам удалось обнаружить банки из-под сгущеного молока, бутылки французского вина и коньяка, фарфоровая тарелка и штык-нож.