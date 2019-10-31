Культура

«Подпольное казино» обнаружено на месте бывшей ТЭЦ в Пскове

Интересные находки обнаружили сотрудники Археологического центра Псковской области в раскопе на месте бывшей ТЭЦ. В слоях второй половины XVII обнаружено «подпольное казино», пишут археологи в своем Instagram.

«Дело в том, что в царствование Алексея Михайловича азартные игры были запрещены и сурово карались. Игрокам приходилось идти на всяческие уловки, чтобы скрыть свое пагубное пристрастие», - пишут археологи.

На фото - скамья, на которой расчерчено поле для игры в алькерк (разновидность «Мельницы»). «В случае визита незваных гостей на игровое поле можно было просто сесть или быстро накрыть его тряпицей и скрыть от чужих глаз. В прошлом году мы нашли немало фишек для игры, а теперь - еще одно доказательство разнообразного времяпровождение псковичей», - поделились на раскопках.