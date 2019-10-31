Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новогодние программы для детей
Да будет свет!
Где отпраздновать корпоратив?
Певица Zivert впервые в Пскове
Кто такие шабашники?
Мембранные сапоги Nordman
Арбенина и «Ночные снайперы»: Лучшие хиты
Ликвидация меховых изделий
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Григорий Лепс в Ледовом дворце
«Бригадный Подряд» в Пскове
Старт «недели №1»
Идеальное авто в Автотим
Реконструкция тротуара за «депутатские» деньги
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Культура 31.10.2019 14:110 В Псковской области пройдет «Культурный марафон» 16.11.2019 21:030 Почетный гражданин Порхова представил псковичам свою новую книгу 16.11.2019 19:460 Московский Музей Победы пригласил школьные музеи Псковской области участвовать в новом проекте 16.11.2019 19:210 Псковские археологи раскопали на Леона Поземского средневековые бусы 15.11.2019 23:010 Русских обережных кукол покажут на выставке в Пскове 18 ноября 15.11.2019 18:170 Себежанка победила по итогам международного конкурса вокалистов в Чехии
 
 
 
Самое популярное 13.11.2019 11:2437 Глава Печорского района обложил матом сотрудника полиции. ВИДЕО 15.11.2019 08:432 Фото Семенович в купальнике взбудоражило фанатов 14.11.2019 21:286 В Пскове стали реже ходить городские автобусы 14.11.2019 19:0323 Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия главы Печорского района 14.11.2019 14:370 Единственный в России Rolls Royce Silver Spur был найден в псковском сарае и продан за 300 тысяч рублей
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Псковские археологи раскопали на Леона Поземского средневековые бусы

16.11.2019 19:21|ПсковКомментариев: 0

Псковские археологи работали на улице Леона Поземского и нашли бусы XII - XIII веков. Пост об этом появился 15 ноября в профиле Археологического центра Псковской области, в соцсети Instagram.

Источник: аккаунт учреждения, соцсеть Instagram

«Наши работы на улице Леона Поземского приносят новые интересные результаты. Разнообразные находки древнерусского времени подтверждают, что этот район был заселен еще в конце X века. На фото - бусы из Ильинского IV раскопа, относятся к XII-XIII векам, времени активной жизни этого поселения», - говорится в сообщении.

Теги: #археологи #Instagram #находки #соцсети
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове периодически обсуждается идея сделать центр города пешеходным. Как вы к этому относитесь?
В опросе приняло участие 973 человека
16.11.2019, 21:030 Почетный гражданин Порхова представил псковичам свою новую книгу 16.11.2019, 20:431 На Труда в Пскове столкнулись автобус и легковушка 16.11.2019, 20:220 Новый глава футбольных арбитров России рассказал о нищих судьях 16.11.2019, 19:460 Московский Музей Победы пригласил школьные музеи Псковской области участвовать в новом проекте
16.11.2019, 19:210 Псковские археологи раскопали на Леона Поземского средневековые бусы 16.11.2019, 19:000 Сотрудники отелей перечислили самые странные просьбы постояльцев 16.11.2019, 18:270 На воскресенье синоптики прогнозируют жителям Псковской области незначительное потепление 16.11.2019, 18:030 Больше 300 тысяч рублей долга управляющая компания выплатила после вмешательства прокуратуры Порховского района
16.11.2019, 17:430 На Индустриальной в Пскове полицейским повторно попался пьяный водитель 16.11.2019, 17:200 Все краски мира: Псковская епархия и региональное отделение Союза художников дали старт проекту «Талантливые дети - будущее России» 16.11.2019, 16:560 Полиция Псковского района ищет очевидцев ДТП, унесшего жизнь семейной пары 16.11.2019, 16:310 Фотофакт: В Пскове ремонтируют круговой перекресток на Инженерной
16.11.2019, 16:071 В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной зарплате бюджетников 16.11.2019, 15:430 В Порховском районе разрабатывают схему размещения рекламных конструкций 16.11.2019, 15:201 В Пскове торжественно зарегистрировали 2000-го ребенка. ФОТО 16.11.2019, 14:582 Сегодня в Пскове стартует марафон благотворительной акции «Щедрый вторник»
16.11.2019, 14:390 Фотограф заснял редчайшего трехрогого оленя 16.11.2019, 14:122 Псковские полицейские рассказали о наказаниях за неуплату штрафа в срок 16.11.2019, 13:490 Псковский турнир по боксу посетил чемпион мира Джефф Монсон. ФОТО 16.11.2019, 13:276 Как удобнее псковичам платить за ЖКУ
16.11.2019, 12:5922 Умер российский политик Никита Исаев 16.11.2019, 12:390 Водитель одной из машин, слетевших в кювет у деревни Родина Псковского района, получил травмы 16.11.2019, 12:2211 В Псковской области началась конференция, посвященная 25-летию реготделения «Яблока» 16.11.2019, 12:162 На проспекте Энтузиастов в Пскове заработал новый пешеходный светофор
16.11.2019, 11:480 Bloomberg: В рейтинге миллиардеров сменился лидер 16.11.2019, 11:296 Депутат Псковской городской Думы и директор «Горводоканала» Константин Болотин отмечает День рождения 16.11.2019, 11:090 Порховский районный суд рассмотрит дело подозреваемого в поджоге сожительницы 16.11.2019, 10:420 Псковичам показали спектакль «Гарольд и Мод». ФОТО
16.11.2019, 10:184 Коллекторы дали советы берущим кредиты россиянам 16.11.2019, 09:590 В магазине на Рижском проспекте задержали псковича, не оплатившего спиртные напитки 16.11.2019, 09:390 НКО и социально-значимые инициативы псковичей соберут в специальную карту 16.11.2019, 09:160 В Псковской области определили победителей зонального этапа спартакиады «Твой выбор»
16.11.2019, 08:540 Псковская трудовая инспекция рассказала о разделении отпуска на части и отзыве из него 16.11.2019, 08:341 Сегодня отмечают Международный день толерантности 15.11.2019, 23:362 Логотипом Санкт-Петербурга стало «бирюзовое солнце» за 7 миллионов рублей 15.11.2019, 23:010 Русских обережных кукол покажут на выставке в Пскове 18 ноября
15.11.2019, 22:480 В Псков прибыл чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Благоуханный цвет». ФОТО 15.11.2019, 22:461 Геннадий Григорьев: Главы сельских поселений не смогут в одиночку решить вопрос с несанкционированными свалками 15.11.2019, 22:341 Псковичам напоминают, как записаться на прием в Кадастровую палату 15.11.2019, 22:180 «Союз Женщин России» попросил власти помочь с финансированием благоустройства Лямоновского парка в Красногородском районе
15.11.2019, 22:020 Международный фестиваль колокольного звона вновь пройдет в Пскове 15.11.2019, 21:573 «Акценты» Донецкого: Матерящийся чиновник из Печор, женский лик Пскова и Пушкинский театральный фестиваль в июне 15.11.2019, 21:560 На улицах псковского микрорайона Соколицы ограничат скорость движения транспорта 15.11.2019, 21:420 Родители финских школьников назвали русский язык вторым по важности для изучения в начальной школе
15.11.2019, 21:370 Рейтинг политической активности. 8-15 ноября 15.11.2019, 21:050 Более 800 нарушений при использовании земельных участков выявили сотрудники Росреестра в Псковской области 15.11.2019, 20:490 В псковском УГХ отчитались о выполнении работ, запланированных комиссией по ОБДД 15.11.2019, 19:581 Росстат заверил, что россиян не будут штрафовать за отказ от переписи в 2020 году
15.11.2019, 19:5215 «Единая Россия» приостановила полномочия секретаря Печорского отделения партии Сопотова 15.11.2019, 19:390 В Псковской области закрыта очередь по обеспечению инвалидов многофункциональными кроватями 15.11.2019, 19:290 Псковские медики смогут проходить обучение в Национальном исследовательском центре онкологии в Петербурге 15.11.2019, 19:171 Псковское УГХ: Мы готовы к содержанию улично-дорожной сети в зимний период
15.11.2019, 18:590 Губернатора попросили договориться с президентом о выделении средств на закупку оборудования для Псковской поликлиники 15.11.2019, 18:551 Молодая автоледи на ИЖ-2126 перевернулась в Великолукском районе. ФОТО 15.11.2019, 18:452 Названы угрожающие личной жизни россиян растения 15.11.2019, 18:311 Почти 400 млн рублей получит Псковская область по нацпроекту «Поддержка малого и среднего предпринимательства»
15.11.2019, 18:170 Себежанка победила по итогам международного конкурса вокалистов в Чехии 15.11.2019, 17:570 До -1 похолодает в субботу в Псковской области 15.11.2019, 17:562 Путешествующие по России туристы с декабря смогут получать рассылку на телефон о музеях региона, в который приехали 15.11.2019, 17:510 Сотрудники кадровой службы ИК-2 провели выездную ярмарку вакансий
15.11.2019, 17:463 Себежская прокуратура требует закрыть сайт с продажей паспортов 15.11.2019, 17:440 Телеканал «Звезда» снимет документальный фильм о подвиге 6-й роты 15.11.2019, 17:400 В Пскове могут провести эксперимент по организации кругового движения на перекрестке улиц Некрасова и Карла Маркса 15.11.2019, 17:350 На участке улицы Красноармейская набережная ограничат скоростной режим
15.11.2019, 17:344 Псковской области в 2020 году снова придется взять коммерческий кредит, чтобы покрыть дефицит бюджета 15.11.2019, 17:241 Псковские пенсионеры и студенты построят «мост взаимопонимания» при поддержке «Единой России» 15.11.2019, 17:210 В Пскове снова изменят режим работы светофора на перекрестке улиц Труда и Школьной 15.11.2019, 17:2032 Сайт псковского губернатора «переезжает» из-за шантажа со стороны уволенного чиновника
15.11.2019, 17:170 Прокуратура: Великолукский филиал ПГУПС осуществляет медицинскую деятельность по адресу, не указанному в лицензии 15.11.2019, 17:162 Стоянку транспорта запретят в Пскове на участке улицы Петровской 15.11.2019, 17:160 Через российско-белорусскую границу в Псковской области не пропустили 348 кг сырокопченой колбасы 15.11.2019, 17:140 21-летний великолучанин сорвался с четвертого этажа недостроенного корпуса Великолукской межрайонной больницы
15.11.2019, 17:091 В Псковском филиале Академии ФСИН России встречают День ветерана уголовно-исполнительной системы 15.11.2019, 17:041 На перекрестке Стахановской и Металлистов в Пскове установят знаки «Остановка запрещена» 15.11.2019, 17:010 Представитель Минобрнауки на конференции в ПсковГУ: Для предотвращения фальсификаций необходимо развивать общие исследования архивных документов 15.11.2019, 16:590 В ИК-5 УФСИН России по Псковской области налажен выпуск упаковочных брусков
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.