Культура

Псковские археологи раскопали на Леона Поземского средневековые бусы

Псковские археологи работали на улице Леона Поземского и нашли бусы XII - XIII веков. Пост об этом появился 15 ноября в профиле Археологического центра Псковской области, в соцсети Instagram.

Источник: аккаунт учреждения, соцсеть Instagram

«Наши работы на улице Леона Поземского приносят новые интересные результаты. Разнообразные находки древнерусского времени подтверждают, что этот район был заселен еще в конце X века. На фото - бусы из Ильинского IV раскопа, относятся к XII-XIII векам, времени активной жизни этого поселения», - говорится в сообщении.