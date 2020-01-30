Культура

Жанна Малышева затруднилась назвать точные сроки федерализации Псково-Изборского объединенного музея

Получение федерального статуса учреждения достаточно сложный и продолжительный по времени процесс, требующий согласования документов в различных профильных ведомствах. В настоящее время министерство культуры Российской Федерации проводит все необходимые мероприятия для осуществления процесса федерализации Псково-Изборского объединенного музея-заповедника. Так в комитете по культуре Псковской области ответили на соответствующий официальный запрос Псковской Ленты Новостей.

Председатель комитета Жанна Малышева, отвечая на вопрос о сроках присвоения федерального статуса объединенного музея, заверила, что администрацией Псковской области выполнены все соответствующие мероприятия, предусмотренные дорожной картой, согласованной министерством культуры Российской Федерации и региональными органами исполнительной власти.

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Она напомнила, что 11 июля 2019 года зарегистрировано государственное бюджетное учреждение культуры «Псково-Изборский музей-заповедник», созданное на основе объединения Псковского и Изборского музеев-заповедников. «Совместно с экспертами министерства культуры Российской Федерации проведена сверка музейных фондов, определен состав имущественного комплекса, подлежащий федерализации. Весь пакет документов по созданию федерального музейного учреждения направлен в установленные сроки в министерство культуры Российской Федерации», - уточнила чиновник.

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Комментируя выявление органами прокуратуры нарушений в работе ряда музеев Псковской области, Жанна Малышева отметила, что в ГБУК «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник» в 2019 году проведено 8 экспертиз по определению исторической, художественной и культурной ценности предметов. Все экспертизы выполнены по запросам правоохранительных органов.

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По ее словам, в 2019 году закончена реставрация 237 музейных предметов основного фонда, в том числе: иконы - 5 ед.; редкие книги - 48 ед.; археологические находки - 27 ед.; нумизматика и сфрагистика - 111 ед.; предметы прикладного искусства - 18 ед., а также отреставрировано 28 археологических находок из состава фондов временного хранения и новых поступлений;

Сотрудниками отдела реставрации Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск» - структурного подразделения Псково-Изборского музея в 2019 году отреставрировано 10 музейных предметов. 32 произведения живописи находятся на реставрации в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина», 10 музейных предметов - в процессе реставрации во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. И.Э. Грабаря.

Жанна Малышева подчеркнула, что проверка прокуратуры проводилась не только в отношении Псково-Изборского музея, но и ряда музеев, находящихся в ведении муниципальных образований. «В ближайшее время информация о результатах проверки будет направлена в муниципальные образования, которые сформируют «дорожную карту» по устранению выявленных нарушений», - добавила она.

Кроме того, председатель регионального комитета по культуре заявила, что в Псково-Изборском музее отсутствует дефицит профессионально подготовленных кадров, несмотря на то, что прокурорская проверка зафиксировала обратное. «В настоящее время 4 человека заканчивают заочное обучение в ПсковГУ на факультете «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» по направлению музея-заповедника «Изборск». Структура и штатное расписание Псково-Изборского музея соответствуют исполнению уставных задач», - заверила Жанна Малышева.

Она также добавила, сокращение штата сотрудников после объединения Псковского и Изборского музеев не проводилось.