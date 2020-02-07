Культура

Фрагмент средневекового расписного стекла и печать нашли псковские археологи на Козьмодемьянском раскопе

Фрагмент средневекового расписного стекла и печать нашли псковские археологи на Козьмодемьянском XII раскопе. Об этом сообщается в Инстаграм Псковского археологического сообщества.

«Несмотря на внезапную зиму и снегопад, раскопки на улице Леона Поземского продолжаются. Траншея надежно укрыта от осадков, и мы можем копать и в дождь, и в снег. На Козьмодемьянском XII раскопе в северной части археологи вышли на уровень материка и занимаются изучением хозяйственных ям.

Среди интересных находок - фрагмент средневековой расписного стекла и печать. Попробуйте прочитать, что получалось на оттиске», - сообщается в соцсети.