Культура

После реставрации восстановлены все детали найденной на раскопках в Пскове печати XVII-XVIII в.

Специалисты-реставраторы по металлу восстановили печать, датируемую XVII-XVIII в., которую нашли на раскопках в центре Пскова.

Как сообщается в Instagram Археологического центра Псковской области, «этот замечательный предмет обнаружили в ходе раскопок на месте бывшей ТЭЦ еще в конце прошлого года». «Мы тогда и не надеялись, что удастся рассмотреть рисунок печати, но после кропотливой работы наших специалистов-реставраторов по металлу теперь можно разглядеть все детали», - пишут археологи.

Владельца печати пока установить не удалось.