Сергей Степашин: Пушкин проголосовал бы за поправки в Конституцию, чтобы поддержать великий русский язык

Александр Пушкин проголосовал бы за поправки в Конституцию, чтобы поддержать великий русский язык, сказал председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Сергей Степашин. Такую позицию он высказал сегодня, 30 июня, в беседе с журналистами.
«Я проголосовал за поправки в Конституцию 26 числа по компьютеру, это очень удобно. Сложно сказать, основной день голосования будет завтра или нет, потому что уже проголосовало более 40% жителей страны. Завтра придут те люди, которые привыкли к традиционному голосованию», - отметил Сергей Степашин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Мне особенно приятно то, что сегодня мы находимся в Пушкинских Горах. Александр Сергеевич Пушкин сказал бы: «Ребята, за русский язык - двумя руками "за", за культуру, историю, традиции, социальный блок. И, конечно, особенно за наш красивый русский язык», - сказал Сергей Степашин.