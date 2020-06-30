Культура

«Деревенский Пушкин» Игоря Шаймарданова отправился на волжские берега

Выставку живописи и графики Игоря Шаймарданова из собрания Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» открыли в Ульяновской области, в литературном музее «Дом Языковых». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Пушкинском заповеднике.

Игорь Шаймарданов. «Быть или не быть. На именины в Тригорское». Из цикла «Деревенский Пушкин». Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

Новая выставка представляет два цикла работ художника, которого равно своим считают и Санкт-Петербург, и Псков, и Михайловское. Первая серия — живописная, «Деревенский Пушкин» (2018); вторая — графическая, созданная в нынешнем году в рамках проекта музейного грантового проекта «Хлебное место» и впервые выставленная для показа широкой зрительской аудитории. Всего в ульяновской экспозиции 41 «картинка», как любит называть свои работы сам Игорь Шаймарданов.

В «Михайловском» напомнили, что заповедник уже знакомил ульяновских ценителей изобразительного искусства с творчеством Игоря Шаймарданова. В марте 2017 года пушкиногорские музейщики открывали в городе на берегах Волги и Свияги выставку «Веселый Пушкин». Ее «подгадали» ко дню рождения Николая Языкова — этого, как он сам себя называл, «поэта радости и хмеля», «поэта разгула и свободы», одного из самых ярких представителей «золотого века русской литературы», а еще — приятеля Пушкина и его тригорского друга и соседа, «дерптского студента» Алексея Вульфа.

Более всего обрадовало патриотичных ульяновцев то, что на отдельных листах Игоря Шаймарданова (в частности — в его оригинальной серии «Михайловское царапки», запечатлевшей шутливую «хронику» пребывания Александра Сергеевича в Михайловском) наряду с Пушкиным «действует» и их земляк Николай Михайлович.

Добавим также, что на базе «Дома Языковых» вот уже более полутора лет активно работает виртуальное представительство Пушкинского заповедника. В его активе — несколько художественных выставок из фондов «Михайловского», совместные телемосты и ежеквартальные лекции, которые готовят и проводят музейщики из Святогорья, многое другое.

Планируется, что новая выставка из собрания музея-заповедника «Михайловское» в Ульяновске будет работать до 20 сентября.