Культура

Археологи обнаружили серебряный перстень эпохи викингов на раскопе в Пскове

Археологи обнаружили серебряный перстень на раскопе на поселении Горожане. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте Археологического сообщества Псковской области.

«Незаметно количество индивидуальных находок на раскопе на поселении Горожане приближается к двумстам. Сегодня утром в одной из ям X века был извлечен серебряный широкосерединный перстень с завязанными концами. Щиток перстня украшен орнаментом "волчий зуб". Такие перстни характерны для финального этапа эпохи викингов. Особенно радует сохранность находки», - отмечается в посте.