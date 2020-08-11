Культура

Бронзовую подвеску со знаком Рюриковичей нашли в Пскове

Двухстороннюю бронзовую подвеску со знаком Рюриковичей нашли археологи в ходе раскопок на территории бывшей ТЭЦ в Пскове. Об этом сообщила директор областного Археологического центра Марина Кулакова на пресс-конференции, посвященной промежуточным итогам работы археологов в 2020 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Это наша самая ударная находка», - подчеркнула Марина Кулакова. Кроме этого, археологи раскрыли два погребения, одно из которых камерное.

А на Георгиевском раскопе в Пскове археологи нашли конструкции первоначальной крепостной стены Окольного города. «На следующей неделе будем работать, сканировать», - пояснила Марина Кулакова.

В 2020 году археологические исследования в Пскове проводились на улице Леона Поземского, возле дома № 29 на улице Советской (территория бывшей ТЭЦ), возле дома №44 на улице Советской (возле музыкальной школы), на улице Георгиевской (инженерные сети к зданию первой псковской гимназии). Кроме этого, проводились археологические раскопки на поселении викингов у деревни Горожане в Новосокольническом районе и состоялась археологическая разведка в Островском районе.

Общая площадь раскопок составила более 3000 квадратных метров, найдено более 1500 артефактов.