Культура

Археологи изучили лишь около 12 гектаров культурного слоя древнего Пскова

Археологи изучили лишь около 10-12 гектаров культурного слоя древнего Пскова. Об этом сообщил начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области Александр Михайлов в эфире программы «Беседка» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Археолог рассказал, что у культурного слоя в Пскове весьма солидная площадь, которая также включает в себя примерно два десятка селищ - средневековых деревень, которые в разное время вошли в городскую среду.

«Культурный слой Пскова изучается уже более 100 лет, и каждый год приносит сюрпризы, открывает тайны. И впереди еще очень много работы», - добавил Александр Михайлов. По его словам, не одно поколение археологов будет изучать культурный слой древнего Пскова.