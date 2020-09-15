Культура

Археологи нашли клад в центре Пскова

Археологи нашли клад в ходе раскопок на улице Герцена в Пскове, сообщается в Instagram-аккаунте Археологического центра Псковской области.

«А мы нашли клад, заодно завершили очередной этап археологических исследований в рамках реконструкции улицы Леона Поземского: раскопы на улице Герцена, - отметили археологи. - Клад был обнаружен в кубышке, под полом деревянной постройки: 126 серебряных монет-чешуек последней четверти XVI века».

«Много лет назад, до того как археологические раскопки в центре города стали обязательными, рядом с кладом была проложена водопроводная труба, но рабочие тогда чудом не заметили маленький керамический сосуд, - продолжили они. - Зато теперь, когда клад обнаружен археологами, стал понятен контекст находки и время попадания ее в культурный слой. Ведь главная ценность находки - это информация о месте, времени, вероятном владельце, а не рыночная стоимость монетки».

Сейчас монеты передали реставраторам для расчистки и консервации, а позже пополнят археологические фонды музея-заповедника.