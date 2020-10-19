Культура

Детский перстень нашли археологи на раскопках в Изборске

Детский перстень нашли археологи на раскопках в Изборске. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте Археологического центра Псковской области.

«Благодаря гранту Российского Фонда культуры и порталу "Добро.ру" мы сможем закончить большую работу, которую вела наша экспедиция в течении нескольких лет. Под уютной крышей в Изборске собралась команда единомышленников, готовая работать, учиться, общаться. Погода сегодня замечательная, весь день светило солнышко, а нашему раскопу не страшен и осенний дождь - тенты натянуты, колышки забиты, крыша над курганом построена», - написали археологи в посте.

Сегодня на раскопе был найден маленький, скорее всего детский, перстень из цветного металла. «Мы нашли его среди камней, составляющих обкладку большого кургана», - пояснили археологи.