Культура

Директор ДМШ №1 Пскова: Шумиха в прессе сыграла нам на руку

Шумиха в прессе, поднятая в период реконструкции Детской музыкальной школы №1 им. Н. А. Римского-Корсакова, сыграла учреждению на руку, и интерес к обучению в нем повысился. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове директор ДМШ №1 им. Н. А. Римского-Корсакова Наталья Архипова.

«Интерес к музыкальному образованию сейчас хороший. В этом году набор первоклассников у нас был больше, чем мы могли принять — мы набрали более ста человек, превысив муниципальное задание, финансируемое из бюджета, - сообщила она. - Все, что мы не можем профинансировать, оставляем в резерве, или предлагаем учиться на платной основе. В таком случае дети год учатся платно, а потом переводятся на бесплатное».

Особенно приятен Наталье Архиповой тот факт, «что не всех детей заставляют учиться родители: половина детей приходит самостоятельно, хотят учиться играть на инструментах и петь».

Поступить в ДМШ, по ее словам, несложно. Приемные прослушивания проходят в начале июня. В случае необходимости в начале августа устраивается дополнительный набор.

«Многие дети волнуются и не идут на прослушивание без родителей, а есть настоящие артисты. Бывает, что ребенок хорошо показал себя на прослушивании, а потом затормозился. И наоборот — никак себя не проявил, а потом стартанул», - рассказала директор школы.

Бюджетные развивающие программы осваивают дети от 6,5 до 14 лет. Возрастных ограничений для платного обучения нет.

Наиболее популярными инструментами, на которых учатся играть дети, традиционно являются фортепиано и гитара. Набирает обороты вокал. Немаловажным, по словам Натальи Архиповой, является то, к кому идут учиться дети: есть преподаватели, которые наработали себе имя, и к ним идут учиться целыми поколениями. Были случаи, когда дети не могли справиться с эмоциональным напряжением и нагрузкой и прекращали обучение в ДМШ. «Все в данном случае зависит от завуча, от преподавателя, от того, как они настроят ребенка и родителей. Были случаи, когда дети возвращались», - добавила директор ДМШ.

В целом, по ее словам, шумиха в прессе на фоне реконструкции здания школы и скандала с закупкой дорогих стульев сыграла на руку, и интерес к обучению здесь повысился, в том числе, и по этой причине. «Дети смотрят на всю эту красоту с широко распахнутыми глазами», - заключила гостья студии.