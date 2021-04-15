Культура

Стало известно, как перенесут Анастасиевскую часовню в Пскове

Анастасиевскую часовню перенесут на 28 метров от нынешнего места расположения в два этапа при помощи 200-тонного крана. Об этом председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Он отметил, что сама идея переноса несет в себе определенные угрозы для памятника, однако, во-первых, часовню надо поднять выше как минимум на три метра, для того, чтобы обезопасить ее от подтоплений, во-вторых, в контексте предстоящего ремонта Ольгинского моста памятник с редкими фресками необходимо защитить от соседства с тяжелой строительной техникой.

По словам Вадима Нэдика, часовня весит ориентировочно 80-90 тонн. Ее перенесут на новое место при помощи 200-тонного крана, причем кран придется задействовать дважды, чтобы сделать как можно больше угол подъема стрелы и радиус поворота. Сначала объект по полукругу переместится на специальную установленную площадку, затем переместится сам кран и на второй раз кран установит часовню на точку с высотностью на 3 метра выше.

Памятник будет перемещен при помощи крана, а не рельсов, так как ожидаемый перепад высоты окажется примерно метров 5-6: рельсы положить под таким углом невозможно. «Самый безопасный и надежный способ - в два приема переместить при помощи обычного мощного крана», - подчеркнул Вадим Нэдик.

Он также напомнил, что в рамках ремонта Ольгинского моста не планируется возвращение ему первоначального облика: арки устанавливать не будут. «В том, что касается видовых коридоров и визуализации объектов культурного наследия, любое воздействие, появление высотных доминант или диссонирующих объектов неуместно, - пояснил Вадим Нэдик. - Когда разработчики проекта показывали нам визуализацию, в том числе со стороны кампуса, получалось, что эти арки закрывают стены».