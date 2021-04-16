Культура

Археологи завершили раскопки в Мирожском монастыре

Спасательные археологические исследования (раскопки, наблюдения) на территории Мирожского монастыря в Пскове завершены. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Татьяна Закурина - археолог, кандидат исторических наук, руководитель научных исследований на территории Мирожского монастыря. Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Работы проводились в соответствии с договором между автономной некоммерческой организацией «Псковский археологический центр» и федеральным государственным унитарным предприятием «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские».

Золототканная лента из погребения монастырского кладбища

Исследования были обусловлены подготовкой проекта реставрации памятника архитектуры федерального значения «Ансамбль Мирожского монастыря. Преображенский собор, XII век».

Лестница монастырской кельи в шурфе у колокольни

Спасательные археологические раскопки велись на участках проектирования системы водоотведения Спасо-Преображенского собора и создания проекта вертикальной планировки и благоустройства примыкающей к нему территории.

Деталь каменного иконостаса из шурфа у колокольни

Место исследований расположено в границах объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова, VIII-XVII вв.».