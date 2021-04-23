Культура

Участок дороги XIX века открыли археологи на территории Снетогорского монастыря

На территории Снетогорского монастыря псковские археологи открыли участок дороги, предположительно, XIX века. Об этом сообщается в группе АНО «Возрождение» в соцсети «ВКонтакте».

«Какой окажется глубина культурного слоя пока неизвестно. Ранний период истории монастыря датируется от времени его основания – конца XIII века - до 1510 года. Об этом периоде существуют незначительные упоминания в Псковских летописях и более развернутые сведения в посланиях русских архиепископов Дионисия и Фотия (1380-е годы - начало XV века) С начала своего основания Снетогорский монастырь был особо почитаемой обителью. В духовной и мирской жизни Псковской вечевой республики Снетогорский монастырь пользовался непререкаемым авторитетом и влиянием», - отмечается в сообщении.

Руководитель исследовательских работ, старший научный сотрудник Псковского археологического центра Антон Романовский рассказал, что планируется исследовать в общей сложности 20 кв. м. Первый участок находится в нескольких десятках метров от руинированной церкви Вознесения XVI века. Археологи локально, в небольших объемах, исследовали территорию монастыря в 1990 и 2000 годы.