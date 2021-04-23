Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Модно и практично
Уникальная разработка Nordman
Камбэк Брячака
Жить экологично очень просто
«Чистый Псков» открыт прием заявок
...и юный «Октябрь» впереди
Вузы вышли из моды
Мусор для ЮНЕСКО
Доска позора
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Культура 23.04.2021 16:530 «Сюда хочется приехать еще раз»: известный модельер посетил Псков, чтобы услышать гусли Ольги Алексеевой 25.04.2021 21:020 Участок дороги XIX века открыли археологи на территории Снетогорского монастыря 25.04.2021 15:550 От Кентавра до Бродского: выставку всемирно известного скульптора открыли в «Михайловском» 24.04.2021 23:150 В Пскове открылась выставка фотографий Бориса Скобельцына 24.04.2021 10:320 Опубликована программа акции «Библионочь-2021» в Пскове 23.04.2021 16:530 «Сюда хочется приехать еще раз»: известный модельер посетил Псков, чтобы услышать гусли Ольги Алексеевой
 
 
 
Самое популярное 23.04.2021 13:237 Путин объявил о непрерывных выходных днях в мае 19.04.2021 14:2819 Временный мост построят в Пскове на время капремонта Ольгинского 19.04.2021 16:340 Скончался зампредседателя комитета по природресурсам Псковской области Юрий Колесников 20.04.2021 13:278 Здравствуй, старый новый мост 19.04.2021 15:191 Ольга Тимофеева возглавила комитет по культуре Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Участок дороги XIX века открыли археологи на территории Снетогорского монастыря

25.04.2021 21:02|ПсковКомментариев: 0

На территории Снетогорского монастыря псковские археологи открыли участок дороги, предположительно, XIX века. Об этом сообщается в группе АНО «Возрождение» в соцсети «ВКонтакте».

«Какой окажется глубина культурного слоя пока неизвестно. Ранний период истории монастыря датируется от времени его основания – конца XIII века - до 1510 года. Об этом периоде существуют незначительные упоминания в Псковских летописях и более развернутые сведения в посланиях русских архиепископов Дионисия и Фотия (1380-е годы - начало XV века) С начала своего основания Снетогорский монастырь был особо почитаемой обителью. В духовной и мирской жизни Псковской вечевой республики Снетогорский монастырь пользовался непререкаемым авторитетом и влиянием», - отмечается в сообщении.

Руководитель исследовательских работ, старший научный сотрудник Псковского археологического центра Антон Романовский рассказал, что планируется исследовать в общей сложности 20 кв. м. Первый участок находится в нескольких десятках метров от руинированной церкви Вознесения XVI века. Археологи локально, в небольших объемах, исследовали территорию монастыря в 1990 и 2000 годы.

Теги: #Снетогорский монастырь #археология
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли проводить парад Победы, когда ограничения по коронавирусу не сняты?
В опросе приняло участие 699 человек
25.04.2021, 21:410 «Ложь как глагол»: Бузовой указали на ошибки после урока грамотности 25.04.2021, 21:200 Псковичи узнали, как организовано питание в московских школах 25.04.2021, 21:020 Участок дороги XIX века открыли археологи на территории Снетогорского монастыря 25.04.2021, 20:390 Опубликованы новые данные по безопасности «Спутника V»
25.04.2021, 20:151 Детский сад «Теремок» претендует на победу в конкурсе «Чистый Псков» 25.04.2021, 19:543 Финансист рассчитал, когда доллар будет стоить 100 рублей 25.04.2021, 19:350 В начале мая россиян ждет прохладная погода 25.04.2021, 19:160 Магазин Sushi Room принял участие в конкурсе «Чистый Псков»
25.04.2021, 18:570 К акции «Безопасная весна» присоединился Центр помощи детям в Печорах 25.04.2021, 18:390 Познавательный форум «Молодежь Гдовщины» откроется 1 мая 25.04.2021, 18:180 Территорию вокруг «Ленты» на Запсковье очистили от мусора и благоустроили 25.04.2021, 17:565 Патриарх Кирилл рассказал о предложении возглавить оппозицию в 90-е
25.04.2021, 17:370 Снег с дождем прогнозируют псковские синоптики 26 апреля 25.04.2021, 17:1813 В России проверят школьные учебники после слов Путина 25.04.2021, 16:571 Магазин сети «Пятерочка» стал участником конкурса «Чистый Псков» 25.04.2021, 16:364 «Единая Россия» обсудит предвыборную программу с жителями регионов
25.04.2021, 16:150 В МЧС рассказали псковичам, как уберечь дачу от пожара 25.04.2021, 15:550 От Кентавра до Бродского: выставку всемирно известного скульптора открыли в «Михайловском» 25.04.2021, 15:345 Иногда животные ведут себя разумнее людей — псковский губернатор об экологичном поведении 25.04.2021, 15:121 В России выявили 8 780 заразившихся коронавирусом за сутки
25.04.2021, 14:434 Жириновский стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» 25.04.2021, 14:211 В Мальской долине местные жители остановили пожар 25.04.2021, 14:000 Минтруд предлагает отменить потребительскую корзину 25.04.2021, 13:400 В Усвятах благоустроили Замковую гору в рамках всероссийского субботника
25.04.2021, 13:141 Дежурные группы на майские праздники формируют в детсадах Пскова 25.04.2021, 12:531 Андрей Турчак впервые принял участие в марафонском забеге в Пскове 25.04.2021, 12:308 Подготовлена концепция нового парка у монумента «Ледовое побоище» под Псковом 25.04.2021, 12:111 Михаил Ведерников поздравил псковичей с Вербным воскресеньем
25.04.2021, 11:530 В Пскове сотрудники ОМОН задержали мужчину в наркотическом опьянении 25.04.2021, 11:341 Еще 51 случай заражения коронавирусом выявили в Псковской области 25.04.2021, 11:110 Найденные в Псковской области останки бойца перезахоронят в Белоруссии 25.04.2021, 10:445 В Псковской области разработают регламент проведения майских праздников
25.04.2021, 10:413 Минздрав планирует признать болезнью зависимость от компьютерных игр 25.04.2021, 10:220 Губернатор призвал поддержать туротрасль Псковской области 25.04.2021, 10:160 Пожилого рыбака продолжают искать в Печорском районе 25.04.2021, 10:023 Михаил Ведерников рассказал, сколько Псковская область платит по коммерческим кредитам
25.04.2021, 09:545 Врач назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя 25.04.2021, 09:384 Псковский губернатор прокомментировал вопрос о начислении обещанных президентом выплат 25.04.2021, 09:120 Более 41 тысячи псковичей сделали первую прививку от COVID-19 25.04.2021, 08:551 МВД выдало в два раза меньше водительских прав после вступления в силу новых правил
24.04.2021, 23:453 На территории у монумента «Ледовое побоище» в Пскове посадили 14 новых деревьев 24.04.2021, 23:300 Лицей «Развитие» встретил весну уборкой мусора и благоустройством 24.04.2021, 23:150 В Пскове открылась выставка фотографий Бориса Скобельцына 24.04.2021, 23:000 Торговый комплекс «Лента» пополнил список участников конкурса «Чистый Псков»
24.04.2021, 22:588 Глава управления ФСИН убит в Забайкалье 24.04.2021, 22:527 Зюганов переизбран председателем ЦК КПРФ 24.04.2021, 22:450 Безработный великолучанин обокрал дачу пенсионерки из Тверской области 24.04.2021, 22:304 Армен Мнацаканян благодарит участников всероссийского субботника в Пскове
24.04.2021, 22:180 Благоустроенную территорию детсада №46 внесли в номинацию конкурса «Чистый Псков» 24.04.2021, 22:041 Более 20 кубометров мусора собрали на территории Мирожского парка в Пскове 24.04.2021, 22:001 Военкомат приглашает псковичей на службу по контракту 24.04.2021, 21:485 Любимый город может стать комфортным
24.04.2021, 21:432 Из-за любителей шашлыка прихожанам псковского храма пришлось повторно проводить субботник 24.04.2021, 21:240 Мужчина погиб, выпав с балкона на улице Лепешинского в Пскове 24.04.2021, 21:241 Фотофакт: Аварийная трибуна демонтирована на стадионе «Электрон» в Пскове 24.04.2021, 21:090 Школа №18 провела уборку воинского захоронения на Дмитриевском кладбище
24.04.2021, 20:510 Школьники из Стругокрасненского района не могут попасть в школу из-за проблем с автобусом 24.04.2021, 20:332 Три субботника провели сегодня в Великих Луках 24.04.2021, 20:160 Спортсмены из псковского клуба воркаута сдали нормативы ГТО 24.04.2021, 19:570 Центральный рынок Пскова очистили от накопившегося за зиму мусора
24.04.2021, 19:400 В Псковской области полиция обеспечит охрану правопорядка на Вербное воскресенье 24.04.2021, 19:222 Гордость, радость и восторг — Алексей Севастьянов о прошедшем субботнике 24.04.2021, 19:050 Сотрудники «Горводоканала» привели в порядок территорию предприятия 24.04.2021, 18:480 17-летняя девушка упала с балкона в Великих Луках
24.04.2021, 18:327 Псковский приют для бездомных животных пригласил в гости кота митрополита Тихона  24.04.2021, 18:140 Ночью 25 апреля в Псковской области похолодает до -3°C 24.04.2021, 17:570 Три двора на Красноармейской заявлены для участия в конкурсе «Чистый Псков» 24.04.2021, 17:400 Жительница города Дно получила условный срок за кражу денег с банковской карты
24.04.2021, 17:221 Виктор Остренко: Проведение субботников — хорошая традиция, которая закладывается в детстве 24.04.2021, 17:051 Псковская область может получить дополнительные средства на благоустройство территорий 24.04.2021, 16:470 В городе Дно провели соревнования по сбору мусора 24.04.2021, 16:340 Предел роста тарифов на услуги ЖКХ определило Минэкономразвития
24.04.2021, 16:169 Андрей Турчак об участии в выборах, праймериз единороссов и популярности Михаила Ведерникова 24.04.2021, 16:091 Интерактив: Когда наведут порядок в псковской поликлинике №3? 24.04.2021, 15:510 Глава Минстроя Ирек Файзуллин: Общими делами сильна наша страна 24.04.2021, 15:300 Профсоюзные активисты «Горводоканала» навели порядок на набережной Великой
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.