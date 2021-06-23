Культура

Старинную флягу нашли археологи в Пскове

Керамическую зелено-поливную флягу XVII века нашли археологи в Пскове. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Археологического центра Псковской области.

«Раскопки на улице Леона Поземского опять порадовали интересной находкой - практически целой большой керамической зелено-поливной флягой, - говорится в сообщении. - Обычно мы находим многочисленные осколки разбившихся сосудов, а тут отбито только одно "ушко" и кусочек горлышка».

По мнению археологов, такая находка — большая редкость и удача. «Так как наши предки не любили выбрасывать вещи, которые еще можно использовать в быту», - добавили археологи.