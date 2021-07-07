Культура

Керамический горшок для готовки топленого молока нашли на раскопках в Пскове

Керамический горшок нашли археологи на раскопках в Пскове. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте археологического центра Псковской области.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт археологического центра Псковской области

«Несколько дней назад на Званицком раскопе (на улице Леона Поземского – ред.) вокруг одной материковой ямы возникло локальное столпотворение. Внимание сконцентрировалось на целом керамическом горшке, который был закрыт перевернутой крышкой», - рассказали археологи.

Горшок был помещен в небольшую ямку, заполненную золой, и располагался под сгоревшими деревянными конструкциями. После извлечения специалисты решили не мыть сосуд, чтобы взять анализ содержимого.

«Поскольку видимых следов органики (например, подгоревшей каши) мы не увидели, то предполагаем, что здесь готовили топленое молоко. Горшок поставили в теплую золу подпечья.... И тут случился пожар. А вот о возможных причинах пожара мы расскажем в следующий раз», - добавили в археологическом центре.