Культура

У стен Мирожского монастыря нашли останки воина XVII века

У стен Мирожского монастыря нашли останки воина XVII века. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

У стен древнего собора подходят к завершению работы по археологии. Некрополь Мирожского монастыря — один из самых древних в Пскове. Самые ранние захоронения датируются концом XI - началом XII вв. Хоронили на монастырском кладбище не только монахов, но простых мирян, женщин и детей, рассказали в организации.

«Здесь покоится молодой воин, парень лет 20-ти, живший в начале XVII века. Красавец! Плечи косая сажень. И невероятно храбрый! Был ранен в боевой схватке (возможно, ударом бердыша), получив смертельную рубленую рану головы, скончался, был похоронен в Мирожском монастыре у северной стены Спасо-Преображенского собора», - предположили специалисты АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове.