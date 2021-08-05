Культура

Реконструкцию бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове завершат в 2022 году

Реконструкцию бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове завершат в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе пресс-конференции 5 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Работы ведутся достаточно активно. Очень много скрытых предварительных работ. Там важно не ошибиться, в советское время строили быстрее-быстрее. Укрепляли фундамент, сейчас укрепляют стены. Подрядчик ответственный, хочет сделать амбициозный проект. Есть все основания, чтобы в следующем году его закончить», - прокомментировал глава региона.

Напомним, в отреставрированное здание переедет городская историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева.