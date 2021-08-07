Культура

Археологи впервые исследуют средневековый культурный слой в Усвятах

Влажный средневековый культурный слой археологическая экспедиция впервые исследует в Усвятах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фотографии предоставило руководство исследовательской группы

Археологическая экспедиция Института истории материальной культуры РАН продолжает работать в в Усвятском районе. Главная цель экспедиции - найти продолжает работать археологическая экспедиция Института истории материальной культуры Российской Академии наук, главной целью которой является поиск древнего города «Въсвячь» времен Ярослава Мудрого.

Арехеологи ищут деревянно-земляную древнерусскую крепость моложе первого летописного упоминания Усвят в 1021 году. Раскопки ведут по гранту Российского фонда фундаментальных исследований «Усвяты: Древнерусский город на Новгородско-Полоцком пограничье». В работе экспедиции участвуют студенты вузов Санкт-Петербурга, Москвы и Республики Беларусь.

В результате прошлых экспедиций на Юрьевых горах исследователи подняли культурный слой XII–XIII века и нашли неукрепленную крепость и средневековый языческий могильник под ней. На другом раскопе обнаружили христианский могильник (жальник), который может являться частью городского некрополя Усвят XIII века. Здесь помимо человеческих останков найдены предметы быта и украшения, в том числе крестик из розового овручского сланца.

В настоящее время на раскопе завершились подготовительные работы. Группа приступила к непосредственным археологическим изысканиям. Особенностью этой экспедиции является, то что археологи здесь впервые исследуют влажный средневековый культурный слой, в котором сохранилась органика.

«Эта работа отлична от ранее проводимой тем, что в этом слое можно обнаружить предметы из дерева, кожи и бересты», — пояснил руководитель группы исследователей, старший научный сотрудник отдела славяно-финской археологии, кандидат исторических наук Иван Еремеев.

Добавим, сегодня в Усвятском доме культуры открылась фотовыставка, посвященная прошлым экспедициям Института в районе и приуроченная к 1000-летию поселка. Посетители могут ознакомиться с историей изучения местности, ходом поисковых работ и находками. Экспозиция будет доступна для жителей и гостей муниципалитета до конца августа.