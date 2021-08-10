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Культура

На территории строительства здания судебного департамента в Пскове проведут раскопки

10.08.2021 13:47|ПсковКомментариев: 0

Археологи проведут раскопки на территории строительства здания управления судебного департамента Псковской области, в начале улицы Коммунальной в Пскове. Об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН сообщила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

«Есть еще один объект, про который мы молчали в прошлом году. Это, наверное, еще более интересный объект, чем улица Леона Поземского. Это участок, на котором идет строительство здания судебного департамента. Он находится ровно напротив Кремля», - рассказала Марина Кулакова.

По ее словам, работы начали еще в 2019 году. На месте вырыли котлован, в нем не обнаружили никаких находок, которые были бы интересны археологическому обществу.

«Сколько писем написали, что археологов там нет, что все наше наследие просто пропадает, что его вывозят экскаваторами, это неправда. Мы там все просмотрели, нам очень хотелось там что-то найти, потому что именно это место мы связывали с расположением шведских и немецких гостиных дворов», - рассказала директор Археологического центра региона.

Она пояснила, что в прошлом году к зданию начали прокладывать сети, тогда и обнаружили культурный слой 11-12 веков. «Именно тогда Завеличье активно застраивалось, заселялось, с 13-14 века там просто уже никто не жил, поскольку через них постоянно ходили, воевали. Но самое интересное, что ближе к пешеходной дорожке, которая идет ближе к реке Великой, мы нашли остатки постройки, которую соотнесли с торговым двором. Поскольку канализационная труба должна была углубляться на 4-5 метров, понятно было, что она может разрушить постройки, было принято решение просто остановится, законсервировать этот участок. Если мы не можем сохранить, лучше отложим на потом», - отметила эксперт.

В связи с этим были перепроектированы сети, а археологи проведут раскопки вокруг обнаруженных построек.

Теги: #псков #археологи #раскопки
Источник: Псковская Лента Новостей
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