Культура

Неожиданное открытие сделали археологи в ходе раскопок на Запсковье

Средневековая улица Званница, на месте которой, как считали ранее, располагается современная улица Леона Поземского, проходила в другом месте. Об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН сообщила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

«Участок Запсковья оказался очень интересным и неожиданным. Те результаты, которые мы получили по итогам работ в 2019-2020 годах, сейчас в чем-то подтверждаются и дополняются. Так, мы неожиданно установили, что современная улица Леона Поземского на самом деле не повторяет улицу Званница. Направление, конечно, было такое же — на Гдов, но на раскопках мы ее пока не нашли ни разу (улицу Званница — ред.)», - рассказала Марина Кулакова.

Она предположила, что улица Званница находилась ближе к реке Пскове — под парковкой современного бара.