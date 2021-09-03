Культура

Археологи показали три украшения, найденные на раскопках в Пскове

Три украшения, найденные на раскопках в Пскове, показали своим подписчикам в «Инстаграме» сотрудники Археологического центра Псковской области.

«Мы не будем сегодня шутить про 3 сентября, а просто покажем последние три разновременные находки из раскопов в Пскове», - написали археологи, тем самым противопоставив себя многочисленным пользователям соцсетей, которые сегодня выкладывают посты по мотивам строк из знаменитой песни Михаила Шуфутинского - «Я календарь переверну — и снова третье сентября».

На фото, которую разместили археологи, - два перстня Нового времени и средневековая серьга.