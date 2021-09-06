Культура

Псковичи обсуждают фотографии заклеенных бумажным скотчем старинных икон

Псковичей возмутили фотографии икон, подготовленных к транспортировке в фонды Псково-Изборского музея-заповедника. Свое мнение на этот счет жители города высказали в социальных сетях.

Фото здесь и далее: «Псков и область. Интересно с Ириной Суровцевой», ВКонтакте

«Голышев утверждает, что иконы в хранилище совсем не в аварийном состоянии. Но что же мы видим? Фотографии Валентины Чеботаревой из хранилища. Неужели такое состояние не является аварийным?» - высказала недовольство экскурсовод Ирина Суровцева в своей группе в социальной сети.

Мнения подписчиков группы разделились. Одни посоветовали руководству музея «не покупать себе новые брюки», а «заклеить дырки на старых пластырем и считать, что они еще в хорошем состоянии».

Другие попытались объяснить взволнованной общественности, что с иконами все в порядке: «Господи, люди, это реставрационные заклейки. Ну, нельзя же быть настолько наивными. И второе - кто пустил фотографировать в фондовое помещение, если это запрещено инструкциями. Как публика может верить всем этим грязным слухам и лжи? Поражаюсь», - высказала свое мнение одна из подписчиц.

Напомним, недавно на платформе гражданских петиций появилось обращение Русского просветительского общества имени императора Александра III по поводу собрания икон 14-17 веков, которое хранится в Псково-Изборском музее-заповеднике. Авторы петиции отмечают, что коллекция находится на грани исчезновения на фоне ненадлежащего ухода.

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В петиции отражено мнение хранителя фонда икон Псковского музея-заповедника, заведующей отделом научно-фондовой работы музея-заповедника Ольги Васильевой. Она считает, что перед тем, как перемещать иконы, их необходимо минимально отреставрировать.



На петицию отреагировал руководитель учреждения Александр Голышев. Он говорит о том, что решение о перемещении икон в фондохранилище дома Масона (именно туда сейчас планируют перевезти иконы) было принято еще в 2017 году при утверждении проекта реставрации здания художественно-промышленной школы имени Фан-дер-Флита. По его словам, цокольный этаж здания специалисты признали непригодным для фондохранения и определили его как экспозиционный, «что соответствовало общей концепции формирования экспозиции новой картинной галереи музея».

Руководитель музея также заверил, что помещения фондохранилища дома Масона сейчас готовятся к приему коллекций икон в соответствии со специально разработанной программой, а сами помещения отвечают всем техническим требованиям для фондового хранения.