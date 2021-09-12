Культура

Архивные документы из Пскова и Выборга представят в Новгороде

Выставка «Псков и Выборг: центры торговли Северо-Запада России» откроется в холле музея изобразительных искусств в Новгороде 14 сентября. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Государственного архива Псковской области.

Проект уже представляли в выставочных залах двора Постникова в Пскове, главного музейного корпуса Выборгского музея-заповедника и в Санкт-Петербурге.

Архивные материалы на русском, немецком, французском и ряде других иностранных языков рассказывают о торговых взаимоотношениях XVIII — начала XX веков.

«Уникальные рукописные тексты с печатями купцов, фотографии переполненных торговых площадей, интерактивные элементы для гостей выставки — все это позволит погрузиться в прошлое и чуть больше узнать об истории Северо-Запада страны», – рассказали в госархиве.

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Выставка «Псков и Выборг: центры торговли Северо-Запада России» – совместный проект архивов Ленинградской и Псковской областей. Он реализован под эгидой Российского исторического общества и при финансовой поддержке фонда «История Отечества».