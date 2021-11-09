Культура

Необычный топор нашли псковские археологи

Псковские археологи обнаружили необычный миниатюрный топор. Об этом сотрудники Археологического центра Псковской области сообщили в Instagram.

Фото: инстаграм-аккаунт Археологического центра Псковской области

«Как вы думаете, в чем предназначение такой вещи? Рубить дрова невозможно, использовать как оружие - тоже», - обратились к подписчикам инстаграм-канала археологи.

В свою очередь подписчики отметили, что, несмотря на миниатюрность, он вполне может быть оружием.

«Так сказать, топорик при кафтане», - предположил подписчик.