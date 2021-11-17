Культура

«Беседка»: Итоги археологического сезона в Псковской области. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 17 ноября. Гость студии - начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки ГБУК «Археологический центр Псковской области» Александр Михайлов.

Ведущий программы Дмитрий Иванов подвел вместе с ним итоги археологического сезона, поговорил о значимых находках, обнаруженных в этом году, и о планах на следующий сезон. В каких уголках области, не считая Пскова, побывали археологические экспедиции?

Какие работы ведут археологи сейчас? Каких археологических открытий следует ожидать от предстоящей реконструкции улицы Труда? Будут ли исследовать дно реки Псковы при ремонте Советского моста? Хватает ли псковским археологам рук?