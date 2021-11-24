Культура

Мужика в «пинжаке с карманами» показали псковские археологи

Фрагмент «голландских» печных изразцов показали сотрудники археологического центра Псковской области. Пост они опубликовали в Instagram.

«Новый год все ближе, а мы пока не нашли Деда Мороза, поэтому вот вам мужик в "пинжаке с карманАми"», - добавили археологи.

Фрагменты разнообразных «голландских» изразцов в большом количестве обнаружили в ходе раскопок на улице Леона Поземского.

Мода на такой стиль возникла во времена правления Петра I. Первые изразцы были импортными, а к середине XVIII века в России уже наладили собственное производство. Наиболее распространенными сюжетами были пейзажи, особенно морские, изображения людей и библейские сюжеты, со временем появляются жанровые, в том числе комические сценки. В данном случае - это изображение солдата, напомнили археологи.

При создании плитки используется устойчивая схема: в центральной части расположен сюжетный рисунок, а по краям обрамляется широкой декоративной рамкой с богато украшенными углами.