Обломки дисков для ткацкого станка XI-XII века нашли на улице Поземского в Пскове

Обломки глиняных дисков для ткацкого станка обнаружили археологи на улице Леона Поземского в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Археологическом центре Псковской области.
«На прошлой неделе мы зафиксировали и разобрали очаг, датируемый XI-XII веками. В составе конструкций очага обнаружились обломки глиняных дисков для ткацкого станка. Они могут быть датированы гораздо более древним временем», - отметили в археологическом центре.
Специалисты также заявили о намерении в ближайшее время начать демонстрировать новые находки из раскопа на улице Леона Поземского.