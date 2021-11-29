Культура

Обломки дисков для ткацкого станка XI-XII века нашли на улице Поземского в Пскове

Обломки глиняных дисков для ткацкого станка обнаружили археологи на улице Леона Поземского в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Археологическом центре Псковской области.

«На прошлой неделе мы зафиксировали и разобрали очаг, датируемый XI - XII веками. В составе конструкций очага обнаружились обломки глиняных дисков для ткацкого станка. Они могут быть датированы гораздо более древним временем», - отметили в археологическом центре.

Специалисты также заявили о намерении в ближайшее время начать демонстрировать новые находки из раскопа на улице Леона Поземского.

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Ранее сообщалось, что завершить археологические раскопки около крепостной стены планируют до конца ноября, а асфальтировать улицу Леона Поземского начнут в мае 2022 года.