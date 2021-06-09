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Культура

Археологи нашли керамический сосуд при раскопках на улице Поземского в Пскове

09.06.2021 17:08|ПсковКомментариев: 0

Археологи нашли керамический сосуд при раскопках на улице Леона Поземского в Пскове. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте Археологического центра Псковской области.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Археологического центра Псковской области

«Первые находки из раскопа на улице Леона Поземского. Жара плавит на только асфальт и голову, но и керамические сосуды», - написали археологи.

Они также пояснили, что носик сосуда-водолея пережил пожар в 17 веке и немного «поплыл».

Напомним, псковские археологи проводят раскопки под снятым асфальтом на улице Леона Поземского. Как ранее сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей начальник отдела полевых исследований Археологического центра Псковской области Александр Михайлов, специалисты предполагают, что на месте археологических работ находится жилая застройка.

Теги: #псков #археологи #улица Леона Поземского
Источник: Псковская Лента Новостей
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