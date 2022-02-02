Культура

В Пскове прошел творческий вечер в честь 75-летия Валерия Павлова

Творческий вечер, посвященный 75-летию почетного гражданина Пскова, заслуженного работника культуры Российской Федерации Валерия Павлова, состоялся в среду, 2 февраля, на площадке Псковской областной универсальной библиотеки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках торжественного мероприятия председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева передала Валерию Павлову поздравления от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. «Ваша обширная творческая деятельность наполнена безмерным опытом и талантом, а вклад в развитие культуры Псковской области невозможно переоценить. Вы принадлежите к тем ярким людям, которыми заслуженно гордится Псковская земля. Ваша преданность избранному делу и культуре, ваша активная гражданская позиция снискали авторитет и уважение среди коллег и жителей области», — отмечается в приветственном адресе главы региона. Губернатор пожелал Валерию Павлову крепкого здоровья, благополучия, вдохновения, неиссякаемой энергии и реализации намеченных планов.

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры и театрального искусства области, а также в связи с 75-летием Ольга Тимофеева вручила юбиляру благодарственное письмо администрации Псковской области.

В этот день с пожеланиями в адрес именинника обратились и другие официальные лица, известные работники культуры и деятели искусства.

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В свою очередь Валерий Павлов поблагодарил собравшихся за добрые слова. «Нет ничего важнее признания и поддержки земляков. Это дорогого стоит», — заметил он и пожелал, чтобы молодое поколение жителей региона было заинтересовано в развитии культуры родного края.

На торжественном вечере был представлен двухтомник Валерия Павлова «Дни и ночи «Карусели», посвященный истории псковского репертуарного театра под открытым небом.

В администрации напомнили, что Валерий Павлов практически на протяжении 20 лет занимал должность директора Псковского областного драматического театра имени А. С. Пушкина. С его приходом театр стал участвовать в престижных отечественных и международных театральных форумах, ставились спектакли, получившие высокую оценку зрителей Москвы, Санкт-Петербурга, Шотландии, Финляндии, Франции, Германии, Голландии, стран Балтии. Например, при его активном участии создан единственный в России репертуарный театр под открытым небом в исторических памятниках — «Карусель».

Являясь доцентом кафедры культурологии и музеологии Псковского государственного университета, он вел большую научно-педагогическую и воспитательную работу со студентами, организовывал деятельность волонтеров, научно-просветительские конференции. Валерий Павлов — автор более 100 научно-популярных публикаций в театральной и местной периодической печати, а также руководитель проектов издания книг об истории псковского театра — сборников «Псковские сезоны».

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Кроме того, Валерий Павлов — член и эксперт всех пяти составов Общественной палаты Псковской области со дня ее основания в 2009 году и по настоящий день. Он лауреат нескольких премий администрации Псковской области, награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, «Ветеран труда», Академии Российской словесности «Ревнителю просвещения», «70 лет ВДВ».