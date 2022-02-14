Культура

Менее 4% культурного слоя древнего города изучили в Пскове

В 2022 году отмечается 50-летие охранных раскопок в Пскове. Как сообщается в инстаграм-аккаунте «Археология Пскова. ПОАЭ», к 2021 году археологи изучили более 16 гектар территории средневекового города на более чем 500 раскопах, что составляет 3,5% от площади культурного слоя древнего Пскова. Число индивидуальных находок превышает 360 тысяч единиц хранения.

Фото: инстаграм-аккаунт «Археология Пскова. ПОАЭ»

«Сегодня, когда проведение спасательных археологических работ является требованием закона, трудно представить, в каких условиях оказались исследователи, стоявшие у истоков охранной археологии», - отмечается в сообщении.

Эксперты рассказали, что в советскую эпоху в Пскове научные археологические раскопки на территории города проводились только в Кремле и Довмонтовом городе. При этом сегодня подобных научных проектов в городе нет, все исследования носят охранный характер.

«Представим, что охранные раскопки больше проводить не нужно. Жители ликуют, наивно полагая, что теперь стройка пойдет быстрее. Ученые грустят, осознавая, сколько информации будет утрачено безвозвратно. Строители недоумевают - на кого теперь сваливать задержку строительства? А нам точно за это ничего не будет? Взгляните на ситуацию с другой стороны. Охранные раскопки подарили нам не просто ряд интересных находок. Они открыли для нас целые комплексы и участки средневекового Пскова, которые навсегда могли быть разрушены ковшом экскаватора», - заметили эксперты.

В число таких находок входят:

раннегородской некрополь древнего Пскова (улица Ленина, сквер ПсковГУ);

камерные погребения Старовознесенского некрополя (улица Некрасова, комплекс «Двор Подзноева»;

Новый торг Пскова (квартал улиц Некрасова, Карла Маркса, Пушкина, Ленина);

Ильинский женский монастырь (улица Максима Горького дома №№2а-в, 4а-в);

берестяные грамоты. «Псков - один из двенадцати городов, который может похвастаться такими находками», - подчеркивают археологи.

«Этот список можно продолжать бесконечно. Охранные раскопки в Пскове - один из основных источников для изучения материальной культуры средневекового города. Вспомните об этом, когда объезжаете город из-за перекрытых дорог в местах, где работают археологи. Этот факт давно стоит принять во внимание», - добавили эксперты.