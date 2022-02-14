Менее 4% культурного слоя древнего города изучили в Пскове

В 2022 году отмечается 50-летие охранных раскопок в Пскове. Как сообщается в инстаграм-аккаунте «Археология Пскова. ПОАЭ», к 2021 году археологи изучили более 16 гектар территории средневекового города на более чем 500 раскопах, что составляет 3,5% от площади культурного слоя древнего Пскова. Число индивидуальных находок превышает 360 тысяч единиц хранения.
Фото: инстаграм-аккаунт «Археология Пскова. ПОАЭ»
«Сегодня, когда проведение спасательных археологических работ является требованием закона, трудно представить, в каких условиях оказались исследователи, стоявшие у истоков охранной археологии», - отмечается в сообщении.
Эксперты рассказали, что в советскую эпоху в Пскове научные археологические раскопки на территории города проводились только в Кремле и Довмонтовом городе. При этом сегодня подобных научных проектов в городе нет, все исследования носят охранный характер.
В число таких находок входят:
«Этот список можно продолжать бесконечно. Охранные раскопки в Пскове - один из основных источников для изучения материальной культуры средневекового города. Вспомните об этом, когда объезжаете город из-за перекрытых дорог в местах, где работают археологи. Этот факт давно стоит принять во внимание», - добавили эксперты.