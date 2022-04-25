Культура

Погребение взрослого и ребенка нашли на подворье монастыря в Пскове

Погребение взрослого человека и маленького ребенка, относящееся к Х веку, обнаружили на раскопках на подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове. Об этом сообщается в группе «Археологическое общество Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Археологическое общество Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте»

«К важному открытию, сделанному на этом раскопе (3-м Печерском - ред.), следует отнести обнаружение погребения Х века, относящегося к раннему некрополю, вытянувшемуся вдоль берега реки Великой. Под слоем погребенного дерна, в материковой яме, выбитой в известняковой скале, раскрыто погребение взрослого человека и маленького ребенка. Сопутствующий инвентарь представлен железным ножом и костяным богато орнаментированным гребнем», - говорится в сообщении.

В ходе археологических раскопок на площади около 20 квадратных метров археологи изучили культурные отложения XI-XVI веков, фрагменты средневековых хозяйственных построек и следы пожаров.